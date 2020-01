Ascolta ‘C-Side’ dei Khruangbin con Leon Bridges

C-Side è il secondo frutto della collaborazione fra Leon Bridges e i Khruangbin, trio strumentale di Houston. Il singolo anticipa l’EP Texas Sun. Inciso dal rocker con la band, il disco uscirà il 7 febbraio per Dead Oceans.

La canzone si apre con una linea di basso corposa e diventa una sorta di soul psichedelico con tocchi di vibrafono e chitarra. “Mi fa volta come un aquilone”, canta Bridge, “non c’è bisogno di soldi, solo due amanti che ballano di notte, col suono dei clacson che viene dalla strada”.

C-Side è il secondo estratto da Texas Sun, dopo la title track pubblicata in dicembre. Il progetto è nato dal tour che Bridges e i Khruangbin hanno fatto assieme nel 2018 e in particolare a una canzone che il gruppo ha spedito al cantante perché ci aggiungesse la voce. “Devi lasciare che la musica faccia il suo corso”, ha detto la bassista del trio Laura Lee. “È l’approccio che abbiamo usato con Leon. Abbiamo fatto entrare un’altra persona nel nostro mondo. E il risultato, per me, ha il suono del Texas”.