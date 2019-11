Ascolta ‘Burning the Heather’ dei Pet Shop Boys

I Pet Shop Boys pubblicheranno il 24 gennaio 2020 il quattordicesimo album intitolato Hotspot. Prodotto da Stuart Price, il disco contiene 10 canzoni scritte da Neil Tennant e Chris Lowe. Nell’attesa, la band ha pubblicato un altro brano, dopo Dreamland. Si intitola Burning the Heather. Alla chitarra c’è Bernard Butler (Suede).

Hotspot è stato scritto e registrato in gran parte a Berlino. “È stata un’esperienza entusiasmante lavorare ai leggendari Hansa Studios aggiungendo una nuova dimensione al nostro sound”, hanno detto i Pet Shop Boys. Hotspot è il primo album del duo da Super del 2016. Qui sotto la track list e la copertina del disco.

1. Will-o-the-Wisp

2. You Are the One

3. Happy People

4. Dreamland (featuring Years & Years)

5. Hoping for a Miracle

6. I Don’t Wanna

7. Monkey Business

8. Only the Dark

9. Burning the Heather

10.Wedding in Berlin