Ascolta ‘Barrio’, il nuovo singolo di Mahmood

Dopo il successo strepitoso di Soldi, brano vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo e secondo classificato all’Eurovision, Mahmood torna con il suo nuovo singolo, Barrio, prodotto anche questa volta da Dardust e Charlie Charles. Potete ascoltarlo qui sopra.

Le sonorità mediorientali di Soldi lasciano spazio alla chitarra flamenco e a un testo sulle periferie: «cosa mia mi sembra bella, dici non fa per te, però vieni nel quartiere, per ballare con me

tanto suona sempre il barrio».

Mahmood sarà impegnato prossimamente nel suo primo tour europeo. Queste le date:

23 ottobre – Lugano, Foce

24 ottobre – Zurigo, Mascotte Club

27 ottobre – Londra, Under the Bridge

28 ottobre – Parigi, Café De la Danse

29 ottobre – Lussemburgo, Rockhal

31 ottobre – Bruxelles, La Madeleine

3 novembre – Berlino, Frannz Club

5 novembre – Barcellona, Razzmatazz