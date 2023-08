Ascolta ‘Angel’, il primo singolo della ‘Sirenetta’ Halle Bailey

Halle Bailey ha pubblicato il suo primo singolo da solista, Angel. È uscito anche il video in cui appare, tra le altre scene, circondata da ballerini mentre balla tra le nuvole.

Una ballad che mostra un nuovo lato dell’artista, che prima di questa uscita è diventata nota in tutto il mondo per aver interpretato Ariel nel remake live action de La Sirenetta (2023), ma anche per la sua collaborazione musicale con la sorella Chloë. Le due, conosciute per essere state scelte e guidate da Beyoncé, hanno pubblicato il loro primo EP nel 2013 con il nome Chloë x Halle. Poi sono arrivati i dischi The Kids Are Alright nel 2018 e Ungodly Hour nel 2020.

Questo il video del loro singolo Do It (2020):