Ascolta ‘Addicted to Romance’ il nuovo singolo di Bruce Springsteen con Bryce Dessner dei National

Bruce Springsteen ha pubblicato una nuova canzone titolata Addicted to Romance. Il brano è parte della colonna sonora di She Came to Me, il nuovo film diretto da Rebecca Miller (Il piano di Maggie, La vita segreta della signora Lee) con Anne Hathaway, Peter Dinklage e Marisa Tomei in uscita il prossimo 6 ottobre e presentato al Berlin Film Festival lo scorso 16 febbraio.

Il brano – scritto dallo stesso Springsteen – è stato prodotto da Ron Aniello con Bryce Dessner dei National che si è occupato anche dell’orchestrazione. In Addicted to Romance inoltre non sentiamo solo la voce del Boss, ma anche quella della moglie Patti Scialfa, che lo accompagna durante la canzone.