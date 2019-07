Asap Rocky cancellato il tour europeo di luglio

Le prossime date europee di Asap Rocky sono state cancellate, quindi anche quella di Milano il 17 luglio. La notizia arriva dal Sonar Festival, dove il rapper americano si sarebbe dovuto esibire il 19 luglio.

In un post su Instagram, il festival di Barcellona ha riportato una dichiarazione del management di Rocky: “Asap Rocky è detenuto in una prigione svedese per un periodo indeterminato per essersi difeso durante una colluttazione. A causa di questa sfortunata situazione è costretto a cancellare il suo tour europeo di luglio”.

È probabile che le date, compresa quella al Carroponte di Milano, vengano semplicemente rimandate (voci di corridoio assolutamente non ufficiali parlano del 22 agosto per Milano), ma per ora non ci sono notizie certe. Solo quella della cancellazione.

Nel frattempo, anche Radar Concerti, l’organizzatore del concerto al Carroponte, ha diffuso un comunicato: “Per motivi indipendenti dalla volontà dell’organizzazione ci spiace dover annunciare che ASAP ROCKY è costretto a rimandare tutto il tour europeo di luglio, inclusa lo show previsto per il 17/07 al Carroponte. Stiamo lavorando per recuperare la data nelle prossime settimane, i biglietti già acquistati resteranno validi. Comunicheremo i dettagli e le modalità di eventuale rimborso per chi ne facesse richiesta, la prossima settimana.” Per maggiori informazioni, scrivete a info@radarconcerti.com.