Articolo 31 di nuovo insieme per i 25 anni di J-Ax

Manca poco più di un mese alle 5 date evento con cui J-Ax celebrerà i propri 25 anni di carriera al Fabrique di Milano, ma è di pochi minuti fa la notizia che sul palco insieme al rapper ci sarà anche DJ Jad, l’altra metà degli Articolo 31.

Per una parte del concerto, durante tutte le 5 date, Dj Jad affiancherà J-Ax sul palco per celebrare i suoi 25 anni di carriera e dopo 15 anni, sarà finalmente possibile tornare ad ascoltare dal vivo i brani con cui gli Articolo 31 hanno fatto la storia della scena musicale italiana degli anni ‘90, con un sodalizio artistico partito nel 1999 e conclusosi nel 2006.

«Eccomi qua. 25 anni di carriera. Perché vado ancora avanti? Che cosa volevo fare 25 anni fa? Io, in questa vita, sono venuto per vivere ad alta voce. Per dare fastidio. Per far spostare da dov’è seduto comodo il conformismo italiano e fargli cambiare vagone. Sono partito da zero, dal paese di 1738 abitanti e sono arrivato a riempire lo stadio con 79500 persone», ha commentato J-Ax parlando dei cinque concerti che andranno a comporre J-Ax 25 – Live,

«Per essere felice non mi serve altro che fare musica. Per questo motivo 25 anni di carriera significa celebrare voi con 5 concerti al Fabrique di Milano. Un modo per vederci dritto in faccia e per farvi vedere il mio futuro. “Il problema del mondo,” diceva Charles Bukowski, “è che le persone intelligenti sono piene di dubbi, mentre le persone stupide sono piene di sicurezza”. Nel dubbio, sono sicuro che questa sarà la scelta migliore».

Ecco le 5 date che vedranno J-Ax esibirsi al Fabrique nel mese di ottobre:

Lunedì 15 ottobre 2018

Martedì 16 ottobre 2018

Mercoledì 17 ottobre 2018

Domenica 21 ottobre 2018 SOLD OUT

Lunedì 22 ottobre 2018

Biglietti disponibili su ticketone.it dalle ore 10 di lunedì 18 giugno e in tutti i punti vendita Ticketone e tutte le rivendite autorizzate dalle ore 10 di giovedì 21 giugno.