Arriva in sala ‘Sempre Grezzo’, il film su Primo narrato da Elio Germano

Primo Brown – per molti semplicemente Primo – è stato uno dei rapper più importanti del periodo formativo del rap in Italia. Con i Cor Veleno è stato un mattone fondamentale nella costruzione del genere e della scena romana, andandosene via però troppo presto, nella notte del 31 dicembre 2015.

Ora a otto anni di distanza uscirà Primo – Sempre grezzo, documentario diretto da Guido M. Coscino sulla vita del rapper e della sua militanza nei Cor Veleno. Un’opera costruita su un grande lavoro di archivio e di testimonianze (Squarta, Grandi Numeri, Jovanotti, Piotta, Ibbanez, Salmo, Coez, Gemitaiz, Tormento, Danno, Masito, Ice One, Amir, Detor, Zambo, Gabbo, Roy Paci, Niccolò Celaia, Ensi, Ill Grosso, 3D e Shocca), narrato dalla voce di Elio Germano.

Il film – che prende il nome da un brano firmato da Primo per 60Hz di Dj Shocca – sarà presentato per la prima volta il 22 novembre al RIFF – Rome Indipendent Film Festival. Una seconda programmazione è prevista per il 24 novembre al Nuovo Cinema Aquila, sempre a Roma.