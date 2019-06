Arrestato Marco Carta: rubava magliette alla Rinascente di Milano

Marco Carta, vincitore di Sanremo 2009, è stato arrestato ieri sera. L’accusa è di furto aggravato di sei magliette (valore complessivo 1200 euro) alla Rinascente, il grande magazzino in Piazza Duomo.

Insieme al cantante anche una donna di 53 anni, che come lui aveva rimosso il dispositivo antitaccheggio dai capi di abbigliamento ma non la placca flessibile, che una volta usciti dal negozio avrebbe innescato l’allarme.

Insieme a Sanremo, Carta è stato anche il primo classificato in un’edizione di Amici e di Tale Quale Show. Ma per il 34enne stavolta niente premi, solo degli arresti domiciliari in attesa di un processo.