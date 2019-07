Arrestato l’ex compagno di George Michael, stava distruggendo la casa dell’artista

Fadi Fawaz è stato arrestato nelle scorse ore a Londra con l’accusa di vandalismo: secondo diversi testimoni stava distruggendo la casa in cui aveva vissuto ed era morto George Michael, suo ex compagno di vita. A chiamare la polizia sul posto, come raccontano ora le principali testate inglesi, i vicini, spaventati per i forti rumori che provenivano dall’abitazione. “Mai visto nulla di simile: era tutto distrutto, comprese porte e finestre, tutto quello che George aveva lasciato”, ha raccontato uno di loro. Fawaz, 40 anni circa, la sera di Natale del 2016 trovò Michael senza vita proprio in quella casa.