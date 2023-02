Ariete a Sanremo 2023, ecco come sarà la cover di Battiato di stasera

Ariete nel paese delle meraviglie di Battiato. La serata delle cover di Sanremo 2023 di stasera si aprirà con l’omaggio a Centro di gravità permanente, uno dei grandi pezzi dell’album La voce del padrone che Ariete interpreterà in coppia con Sangiovanni. La cantante che fino a oggi s’è tuffata in un Mare di guai s’immergerà idealmente nel mondo di segni e significati contenuti sulla copertina del best seller del 1981.

Ariete è legata da sempre alla musica di Battiato e all’iconografia dei suoi album, che sarà ripresa nell’allestimento scenografico curato da Freejungle per Bomba Dischi. Si va dalle saette di Francesco Messina, omaggio alle illustrazioni di Tamburini, alla sedia a dondolo su cui era seduto Battiato nella foto dell’81, «che rappresenta lo stato di oscillazione rilassata che si ottiene quando si trova il proprio Centro di gravità permanente» (sulla cover dell’album la sedia era stata tolta, facendo “levitare” il cantante).

E poi le palme, che riprenderanno la gamma cromatica del retro-copertina del 33 giri, e la sagoma di Battiato come appare nel video di Centro di gravità permanente che all’Ariston sarà riempita dalla riproduzione della costellazione di Pegaso, già presente sulla cover originale.

«Centro di gravità permanente è un pezzo gigantesco», dice Ariete nella videointervista che trovate qui sotto. «Sul palco ci sarà molto scambio e tanto divertimento».