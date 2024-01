Ariana Grande sta per tornare: nuovo singolo il 12 gennaio

Musica

La musica è ancora la sagra della salsiccia: uno studio dimostra che non si è fatto nulla per il gender gap

Alcune ricercatrici universitarie hanno analizzato le canzoni finite in classifica negli Stati Uniti o candidate ai Grammy per capire quant’è diventata inclusiva l’industria che le produce. Risultato: in 10 anni non è cambiato granché