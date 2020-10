Ariana Grande pubblicherà un disco entro la fine del mese

Un tweet secco: “Non vedo l’ora di darvi il mio nuovo album questo mese”. Così Ariana Grande ha annunciato a sorpresa l’uscita di un nuovo disco.

Pochi giorni fa il produttore Tommy Brown aveva postato su Instagram una foto con la cantante accompagnata dalla scritta “6****“. Il nuovo album sarà il sesto di Ariana Grande.

L’ultimo lavoro della pop star è Thank U, Next del febbraio 2019 che seguiva di soli sei mesi Sweetner. In maggio è uscito il singolo di Lady Gaga Rain on Me di cui è ospite. Ai recenti MTV Video Music Awards, Grande ha vinto quattro premi.