Ariana Grande ha pubblicato un album dal vivo

Inizia con un’introduzione cantata a cappella e si chiude con Thank U, Next. È il nuovo album dal vivo che Ariana Grande ha pubblicato oggi. Si intitola k bye for now (swt live), scritto in minuscolo, e documenta il Sweetener Tour che si è chiuso ieri sera a Los Angeles. Nell’inglese parlato, “k bye” è un modo per chiudere una bruscamente una conversazione.

Con le sue 32 tracce, per oltre un’ora e mezza di durata, l’album chiude idealmente uno dei periodi più fortunati della cantante americana. È un collage di performance tratte dai concerti che si sono tenuti negli Stati Uniti (tra cui New York, Nashville) ed Europa (ad esempio Londra e Copenhagen), con canzoni tratte dagli ultimo due album Sweetener e Thank U, Next, estratti da Dangerous Woman e My Everything, featuring di Childish Gambino, Nicki Minaj, Big Sean.

Tra le curiosità della scaletta, c’è la cover di My Hearts Belongs to Daddy che Cole Porter scrisse per il musical del 1938 Leave It to Me! e che Marilyn Monroe interpretò nel film del 1960 Facciamo l’amore.