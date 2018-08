Ariana Grande, è uscito il nuovo album ‘Sweetener’

Sweetener, il nuovo album di Ariana Grande, è disponibile in streaming su Apple Music o Spotify. Oltre ai singoli No Tears Left to Cry, The Light is Coming e God is a Woman – uscito insieme a uno dei videoclip più affascinanti di quest’anno -, il seguito di Dangerous Woman contiene 15 tracce ed è ricco di collaborazioni interessanti: Pharrell Williams (Blazed), Missy Elliott (Borderline) e Nicki Minaj (The light is coming).

Si tratta del primo album di Ariana Grande dopo la strage di Manchester del 2017, quando un attentato uccise 20 fan accorsi in città per il suo concerto. Lo potete ascoltare grazie al player poco sopra.