Ariana Grande è tornata con un singolo ispirato a ‘Vogue’ di Madonna

Tre anni di silenzio per una popstar all’apice del suo successo sono parecchio tempo, ma questo è quanto è servito ad Ariana Grande per tornare definitivamente sulle scene. Ariana infatti non pubblicava un inedito da Just Look Up con Kid Cudi (tratto dal film Don’t Look Up) del 2021 – in questi tre anni giusto un paio di uscite collaborative natalizie e il remix di Die For You di The Weeknd – e parlando di brani solisti bisogna tornare alla deluxe edition del suo ultimo album, Positions (e si parla del 2020).

Il nuovo singolo è quindi Yes, and? rientra nel filone house a tema ballroom che tanto è tornato di moda in questi anni (avete detto Beyoncé?) e deve tanto al più classico del genere Vogue di Madonna. Il brano è prodotto dal genio del pop Max Martin e parla di autoderminazione e libertà personali. Il verso più simbolico: “Why do you care so much whose d*ck I ride?” (perché ti interessa così tanto chi mi porto a letto?).

Non c’è però ancora una data di uscita del nuovo album di cui è stato svelato il titolo, Eternal Sunshine..