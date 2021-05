Ariana Grande e The Weeknd cantano ‘Save Your Tears’ agli iHeartRadio Music Awards

Le reazioni del pubblico in platea – una platea finalmente vera, con pubblico non distanziato anche se con la mascherina – sono state di incredulità anche se il duetto era stato annunciato. Ieri sera Ariana Grande è saluta sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles per cantare Save Your Tears con The Weeknd.

È successo durante gli iHeartRadio Music Awards. La nuova versione remix e in duetto della canzone contenuta originariamente nell’album After Hours è uscita in aprile, accompagnata da un video animato.

Gli iHeartRadio Music Awards sono i premi dati agli artisti di maggior successo del circuito radiofonico della piattaforma iHeartRadio. Ieri sera The Weeknd ha vinto in tre categorie: canzone dell’anno (Blinding Ligts), artista maschile dell’anno, TikTok Bop of the Year. Tra gli altri premiati, Dua Lipa (artista femminile), Dan + Shay (come gruppo/duo), Megan Thee Stallion e Beyoncé (per la collaborazione nel remix di Savage), Doja Cat (miglior nuovo artista pop), Foo Fighters (canzone rock per Shame Shame), Pretty Reckless (artista rock), Roddy Ricch (artista e canzone hip hop per The Box), H.E.R. (artista R&B).

Il 15 maggio Ariana Grande si è sposata con Dalton Gomez. La notizia riportata da vari media tra cui People («una cerimonia intima, con meno di 20 persone») è stata poi confermata ufficialmente dalla popstar con una foto su Instagram.