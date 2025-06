Ariana Grande, Dua Lipa e Pedro Pascal hanno firmato una lettera in sostegno dei giovani della comunità LGBTQ+ americana

Una bozza trapelata del budget del Dipartimento della Salute e dei servizi umani del Dipartimento degli Stati Uniti rivela che 50 milioni di dollari potrebbero essere tagliati dai finanziamenti federali per i programmi di prevenzione del suicidio giovanile della comunità LGBTQ+. Più di 100 celebrità — tra cui Pedro Pascal, Sabrina Carpenter, Ariana Grande, Dua Lipa, Jamie Lee Curtis e Daniel Radcliffe — hanno firmato una lettera aperta chiedendo ai legislatori di riconsiderare la proposta.

«Come artisti, creatori e personaggi pubblici, abbiamo delle responsabilità”, recita la lettera. «E oggi, questa responsabilità è chiara: dobbiamo parlare per proteggere la salute mentale e la vita dei giovani della comunità LGBTQ+. Non staremo in silenzio. Si tratta di persone, non di politica. In un momento di profonda divisione, lasciamo che questo argomento sia qualcosa su cui tutti possiamo essere d’accordo: nessun giovane dovrebbe essere lasciato senza aiuto nel suo momento più buio. La rimozione di questa ancora di salvezza lancia ai giovani della comunità LGBTQ+ un messaggio; che le loro vite non valgono la pena di essere salvate. Ci rifiutiamo di accettare questo messaggio».

La lettera sottolinea come quasi 1,3 milioni di giovani della comunità LGBTQ+ sono stati aiutati dal programma da quando è iniziato nel 2022. «Il suicidio tra i giovani della comunità LGBTQ+ è una crisi di salute pubblica e dovrebbe essere trattata come tale», afferma la lettera. «Questi ragazzi hanno più di quattro volte la probabilità di tentare il suicidio rispetto ai loro coetanei. Il progetto Trevor stima che più di 1,8 milioni di giovani appartenenti alla comunità LGBTQ+ negli Stati Uniti considerano seriamente il suicidio ogni anno — e almeno uno di loro tenta il suicidio ogni 45 secondi».

La lettera conclude con un messaggio diretto ai membri della comunità LGBTQ+: «Vi vediamo, vi apprezziamo. Avete il diritto di sentirvi al sicuro, supportati e amati esattamente come siete. Meritate l’accesso ai servizi di soccorso che onorano la vostra umanità. Potreste farvi del male. Potreste avere paura. Potreste sentire che nessuno vi ascolta, ma noi lo faremo. Continueremo a presentarci e parlare. Non smetterai di combattere per voi».

Alan Cumming, Aly & AJ, Bob the Drag Queen, Cara Delevingne, Christina Aguilera, Conor Oberst, Darren Criss, Dwayne Wayde, Gabrielle Union-Wade, Kelsea Ballerini, Margaret Cho, Paul Feig e Troye Sivan sono alcuni dei nomi che hanno firmato la lettera. Altri probabilmente si aggiungeranno nei prossimi giorni. Nel mentre è stata aperta una petizione su Action Network per sostenere questa causa.

Da Rolling Stone US.