Ariana Grande annuncia una pausa dalla vita pubblica dopo il tour

Pochi giorni dopo l’uscita del nuovo album di Ariana Grande, Petal (di cui vi parliamo qui), il suo portavoce ha rivelato che la cantante si prenderà una “pausa” al termine del suo tour attuale.

Tra le preoccupazioni per il benessere fisico della cantante, un rappresentante di Grande ha dichiarato a People : «Ariana si allontanerà gradualmente dalla scena pubblica dopo aver concluso l’Eternal Sunshine Tour. Non vede l’ora di concludere il tour in bellezza, in salute e con gioia, per poi prendersi una meritata pausa dal lavoro e dalle apparizioni pubbliche, che l’hanno esposta a un’incessante e continua attenzione da parte del pubblico», ha aggiunto il portavoce. «Questo tour è stata un’esperienza meravigliosa per lei. Ama i suoi fan e ha apprezzato ogni singolo minuto»

Nell’ambito del suo “passo indietro”, la cantante e attrice Ariana Grande non parteciperà più alla riedizione londinese del West End di Sunday in the Park With George di Stephen Sondheim, che l’avrebbe riunita al suo co-protagonista di Wicked, Jonathan Bailey. È stato inoltre recentemente rivelato che Grande non apparirà nella prossima stagione di American Horror Story come precedentemente annunciato, ma ciò è dovuto a conflitti con il suo Eternal Sunshine Tour e con il programma di produzione della serie.

L’annuncio del rappresentante arriva mentre i fan hanno espresso online le loro preoccupazioni riguardo alla forma fisica di Grande dopo l’uscita del video musicale di Petal venerdì. «Si esibisce in uno spettacolo molto fisico, che richiede molta atleticità», ha detto una fonte vicina alla cantante a People , minimizzando le preoccupazioni. «Si esibisce in modo sano e con successo ad altissimo livello sera dopo sera».

Ariana Grande - petal (official music video)

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Il tour terminerà il 1° settembre con l’ultimo dei 10 concerti che Ariana Grande terrà all’O2 Arena di Londra.

È probabile, tuttavia, che Grande non scompaia completamente dai riflettori; recita infatti nel sequel di Ti presento i miei in uscita a novembre.

Da Rolling Stone US.