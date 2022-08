Arctic Monkeys: il settimo album si chiama ‘The Car’

Gli Arctic Monkeys hanno annunciato il loro settimo album in studio, The Car. Uscirà il 21 ottobre e si può già preordinare qui.



Il disco conterrà il nuovo brano I Ain’t Quite Where I Think I Am, anticipato dalla band ieri sera al Zurich Openair in Svizzera.

Di seguito trovate la tracklist completa e l’artwork:

La tracklist di The Car:



‘There’d Better Be A Mirrorball’

‘I Ain’t Quite Where I Think I Am’

‘Sculptures Of Anything Goes’

‘Jet Skis On The Moat’

‘Body Paint’

‘The Car’

‘Big Ideas’

‘Hello You’

‘Mr Schwartz’

‘Perfect Sense’

Secondo quanto riportato dal comunicato stampa, il disco «vedrà gli Arctic Monkeys scatenarsi in un nuovo paesaggio musicale, e conterrà alcune delle performance vocali più rmigliori della carriera di Alex Turner». L’ultimo disco della band, Tranquility Base Hotel & Casino, è uscito nel 2018.