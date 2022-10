Arctic Monkeys, guarda il concerto con le canzoni di ‘The Car’ a Brooklyn

Gli Arctic Monkeys hanno condiviso in ottima qualità audio-video una parte del concerto che hanno tenuto lo scorso 22 settembre al Kings Theatre di Brooklyn.

Durante lo show, la band ha presentato alcune tracce dal nuovo album The Car (qui la nostra recensione) e pezzi del passato. Nel video ci sono 11 canzoni (in pratica la metà del concerto), dalla nuova There’d Better Be a Mirrorball (che veniva presentata per la prima volta sul palco) a 505.

Ecco il video, sotto la scaletta:





There’d Better Be a Mirrorball

Crying Lighning

Pretty Visitors

Tranquility Base Hotel + Casino

The Ultracheese

Do I Wanna Know?

Body Paint

Brianstorm

From the Ritz to the Rubble

Mr. Schwartz

505