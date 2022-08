Arctic Monkeys, ascolta il nuovo singolo ‘There’d Better Be a Mirrorball’

Nella notte gli Arctic Monkeys hanno pubblicato There’d Better Be a Mirrorball, il primo singolo estratto da The Car, il settimo album in studio della band in uscita il 21 ottobre per Domino.

There’d Better Be a Mirrorball, una ballata cinematica dai richiami jazz scritta da Alex Turner e prodotta da James Ford, è il primo brano ufficiale della band in quattro anni e continua il percorso sonoro intrapreso dalla band di Sheffield in Tranquility Base Hotel & Casino.

Il brano è accompagnato da un video diretto dallo stesso Turner, frontman della band, e segue gli Arctic Monkeys durante le registrazioni della canzone all’interno di una villa in campagna.

There’d Better Be A Mirrorball non è però la prima canzone che abbiamo potuto ascoltare di The Car. Infatti, la scorsa settimana, in un concerto tenutosi allo Zurich Openair, in Svizzera, la band ha eseguito, per la prima volta dal vivo, I Ain’t Quite Where I Think I Am, un altro brano estratto dal disco di prossima uscita.