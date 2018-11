Arctic Monkeys, ascolta il nuovo singolo ‘Anyways’

S’intitola Anyways il nuovo brano degli Arctic Monkeys, presentato oggi come b-side del vinile da 7″ di Tranquility Base Hotel & Casino, singolo da cui prende il titolo l’ultimo album della band di Sheffield, uscito lo scorso maggio.



La traccia è perfettamente in linea con il suono sfoggiato per l’ultimo disco, tra il lounge-pop retrò e lo stile crooner adottato da Alex Turner per l’ultima fatica in studio dei Monkeys.

L’uscita di Anyways era stata già annunciata il mese scorso, quando la band aveva presentato Warp Speed Chic, un mini documentario diretto dal regista Ben Chappell con cui gli Arctic Monkeys hanno raccontato il lavoro dietro il loro ultimo disco.