Arctic Monkeys, Alex Turner vorrebbe collaborare con i Tame Impala

Suonare dal vivo i brani di Tranquility Base Hotel & Casino piace molto agli Arctic Monkeys, che potrebbero approfittare della cosa per tornare in studio e registrare subito il seguito. «Forse è questa la ragione, ci stiamo divertendo così tanto on the road… quest’energia potrebbe portarci direttamente in studio», ha detto Alex Turner a Matt Wilkinson, che lo ha intervistato per Beats 1.

«Dopo AM è successa la stessa cosa, volevamo subito registrare. Per fortuna non l’abbiamo fatto», ha continuato Turner, che ha svelato che nel prossimo album vorrebbe collaborare con Kevin Parker, il frontman dei Game Impala. «Assolutamente, mi piacerebbe lavorare con Kevin. Credo che sia geniale, non ci sono dubbi. Mi piacerebbe fluttuare con Kevin… fluttuiamo insieme Kev».