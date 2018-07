Arctic Monkeys, il nuovo look di Alex Turner e il video di ‘Tranquility Base Hotel & Casino’

Ormai ai cambi di look di Alex Turner siamo abituati, dai ciuffi mods degli esordi fino alla versione Elvis 2.0 del tour di AM, ma questa volta il frontman degli Arctic Monkeys ha deciso per un taglio radicale.



Sarà per l’estate che avanza, fatto sta che Turner si è fatto radere la testa in occasione dell’ultima esibizione della band al The Late Show With Stephen Colbert. L’immagine del nuovo look sfoggiato da Turner è stata diffusa proprio dall’account twitter del programma televisivo, che andrà in onda oggi negli Stati Uniti.



Woah, check out the haircut on #AlexTurner! @ArcticMonkeys fans, what do you think??

Tune in to #LSSC tonight to see #ArcticMonkeys perform ‘The Ultracheese’ 🎸 pic.twitter.com/L3zQhjIwtH

— The Late Show (@colbertlateshow) 24 luglio 2018