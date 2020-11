Arcade Fire hanno presentato un nuovo singolo in piena notte elettorale

A tre anni dall’ultimo album, gli Arcade Fire hanno presentato un nuovo brano durante il Late Show di Stephen Colbert, in piena nottata elettorale. La canzone si intitola Generation A e si allontana dai suoni disco e funk di Everything Now: è basata su un riff di chitarra, un ritmo martellante e sul ritornello iper-cantabile tipico del gruppo. Secondo il presentatore americano, è «ispirata dal clima del paese e porta un messaggio di speranza ai giovani».

Oltre alla cover di Baby Mine registrata per la versione live action di Dumbo, gli Arcade Fire non pubblicavano nuova musica dal 2017. Lo scorso aprile il frontman Will Butler aveva aggiornato i fan sullo stato dei lavori per il nuovo album con una lettera pubblicata su Instagram. Nel frattempo è uscito anche il suo terzo disco solista Generations, che ci ha raccontato in questa intervista.