Apre in Inghilterra la prima arena per concerti con il distanziamento sociale

Mentre il Covid-19 continua a bloccare gran parte degli eventi musicali dell’estate e i tour negli stadi, in Inghilterra la pista Newcastle Rececourse si trasformerà nella prima “arena dedicata al distanziamento sociale”. La Virgin Money Unity Arena di Newcastle ospiterà 500 piattaforme, per un massimo di 2500 spettatori. Tutte le postazioni sono posizionate di fronte al palco e separate da 2 metri di distanza. La prima lineup di artisti verrà annunciata il 7 luglio, e gli eventi inizieranno il prossimo agosto.

HOW IT WORKS: Safely park your car and join the socially distanced queuing system into the Arena. Follow directions to your personal viewing area. Have food and drink delivered to your area through the @VirginMoney Unity Arena app and enjoy the show! 💃🕺 pic.twitter.com/SWe9VSZmNE

— Virgin Money Unity Arena (@VMUnityArena) July 3, 2020