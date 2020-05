Apple Music ha annunciato una maratona non-stop di concerti in streaming

Più di 70 ore di musica, grandi concerti del passato e una serie di playlist dedicate: questo il programma di “At Home With Apple Music”, la nuova iniziativa organizzata da Apple per questo fine settimana. La maratona di concerti streaming è divisa per generi: sabato sarà tutto dedicato ai grandi nomi del pop, da Lady Gaga a J Balvin; domenica, invece, sarà il turno del rock con Nirvana, Nine Inch Nails e Metallica; infine lunedì, con i classici di Queen, Rolling Stones e Bruce Springsteen.

In totale si tratta di 20 concerti, tutti accompagnati dalle “Best Seat in the House”, playlist dedicate con le versioni studio dei brani in scaletta. Qui sotto trovate il programma completo dell’evento:

La tabella completa dei concerti:

23 maggio: I più grandi successi Pop



• Lady Gaga – The Monster Ball Tour Live at Madison Square Garden (New York City, USA 2011)

• Coldplay – Live In São Paulo (São Paulo, BR 2017)

• Amy Winehouse – Live at Porchester Hall (London, UK 2007)

• Lil Wayne – Live at House of Blues Los Angeles (Los Angeles, USA 2008)

• Tyler, the Creator – Apple Music Presents: Tyler, the Creator (Los Angeles, USA 2019)

• J Balvin – Bruuttal (Medellín, CO 2017)

• Camila Cabello – New Music Daily Presents: Camila Cabello (Los Angeles, USA 2019)

• One Republic – Live in South Africa (Johannesburg, ZA 2015)

24 maggio: Eroi del Rock



• Pearl Jam – Immagine in Cornice (multiple cities in Italy, 2006)

• Metallica – Quebec Magnetic (Quebec City, CA 2009)

• Rage Against the Machine – Live at Finsbury Park (London, UK 2010)

• Nine Inch Nails – Beside You in Time (multiples US cities, 2006)

• U2 – 360 at the Rose Bowl (Pasadena, USA 2009)

• Nirvana – Live at Reading (Reading, UK 1992)

25 maggio: Leggende



• Eagles – Hell Freezes Over (Los Angeles, USA 1994)

• Bob Marley – Uprising Live! (Dortmund, DE 1980)

• Elton John – Live at Madison Square Garden (New York City, USA 2007)

• The Rolling Stones – Hyde Park Live (London, UK 2013)

• Queen – Live at Wembley ’86 (London, UK 1986)

• Bruce Springsteen & the E Street Band – London Calling: Live at Hyde Park (London, UK 2009)