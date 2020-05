Apple Music dà visibilità agli emergenti italiani durante il lockdown

Stream Local Italia è l’iniziativa di Apple Music che ogni weekend dà risalto a sei artisti italiani. Scopo: sostenere la comunità di cantanti e band durante il lockdown che impedisce di fare concerti. Nel corso di questo fine settimana sulla piattaforma di streaming verrà data visibilità a “talenti indie”: Carl Brave, Gazzelle, Eugenio in Via di Gioia, Fast Animals and Slow Kids (che hanno pubblicato oggi il singolo Come conchiglie), Viito e Wrongonyou.

Ogni giorno sulle piattaforme di streaming vengono caricate decine di migliaia di canzoni. Apparire in una playlist molto cliccata o, come fa Stream Local Italia, essere scelto come “artista in primo piano” e apparire sulla prima schermata della app può fare la differenza nel numero di stream che si accumulano e nel consolidare la propria popolarità.

I sei artisti di Stream Local Italia vengono selezionati ogni settimana in base a macrocategorie stilistiche. Nel corso dei primi due weekend il focus era stato sulle star emergenti del rap, da Madame a Frah Quintale, e sui nuovi nomi pop come Margherita Vicario e Canova.