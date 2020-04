Aphex Twin: “Siamo agli arresti domiciliari, questo è uno stato di polizia”

Aphex Twin ha pubblicato e poi cancellato un messaggio dal suo profilo SoundCloud per parlare della perdita del padre e di come sta vivendo l’emergenza coronavirus, preoccupato da un possibile futuro “stato di polizia”. “Le mie condoglianze a chiunque sia in lutto in questo momento. Ho perso mio padre di recente ed è stata dura, ma non era legato al Covid-19. Quando ci mostrano le statistiche sul virus, dovete domandarvi se quei numeri riflettono chi è morto CON il Covid-19 da chi è morto PER il Covid-19. Non dimenticatelo”, ha scritto.

“Quando la polizia fa quello che desidera il governo, senza che ci siano leggi in vigore, allora viviamo in uno stato di polizia che non è più una democrazia. Quando sei agli arresti domiciliari, quando nessuno commette crimini, vivi in uno stato di polizia e non c’è più democrazia. Non pensavate che sarebbe successo, vero? Riuscite a indovinare quali diritti perderete dopo? Siete stati avvisati”.