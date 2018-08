Aphex Twin, il nuovo video non andrà in onda perché provoca epilessia

Adult Swim, il blocco notturno del canale Cartoon Network, non potrà mandare in onda il nuovo video di Aphex Twin. La clip, il primo estratto dal nuovo EP Collapse – anticipato da una serie di strani poster affissi a Londra e Torino -, non ha superato il test di Harding, una procedura automatica per individuare contenuti pericolosi per chi soffre di epilessia fotosensibile.

Didn’t pass the Harding test, so we will be premiering it online. — KING ATOMSK DEMARCO (@Clarknova1) 6 agosto 2018

Questo, però, non significa che non potremo vederlo. «Lo pubblicheremo direttamente online», ha scritto su twitter Jason DeMarco, creative director di Adult Swim, in risposta a un fan del produttore. Aphex Twin suonerà in Italia in occasione del prossimo Club to Club. Tutte le informazioni qui.