Aphex Twin, il nuovo EP esce il 14 settembre. Ecco il primo estratto ‘T69 Collapse’

Adesso è ufficiale: Collapse EP uscirà il 14 settembre – a due anni di distanza da Cheetah, e ovviamente per Warp Records – e conterrà cinque nuovi brani di Aphex Twin. Come sempre, l’annuncio dell’uscita è accompagnato dal primo singolo: si tratta di T69 Collapse e lo trovate in cima all’articolo.

Il video del nuovo brano (firmato da Weirdcore) doveva debuttare su Adult Swim, ma non ha superato il test di Harding perché pericoloso per chi soffre di epilessia fotosensibile, ed è stato pubblicato online. Aphex Twin suonerà a Club to Club, a Torino, il prossimo autunno. Tutte le info qui.