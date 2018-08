Aphex Twin, il nuovo album è ‘Collapse’

Quando la scorsa settimana il logo di Aphex Twin è comparso a Londra, Torino, Hollywood e New York, in molti hanno pensato a una campagna di teasing per una nuova uscita del produttore britannico, e sembra proprio che avessero ragione. Warp Records ha pubblicato su Twitter un’immagine piuttosto criptica – c’è sempre il logo di Aphex Twin, ma circondato da testi surreali – dove appaiono più di una volta le parole Collapse EP.

Che sia questo il titolo del nuovo album del producer? Aphex Twin suonerà in Italia in occasione del prossimo Club to Club. Tutte le informazioni qui.