Aphex Twin annunciato all’Home Festival

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, fulmine che non può che renderci felici. Infatti, dopo la performance con cui lo scorso novembre ha stregato il Club To Club, Aphex Twin tornerà in Italia il prossimo 12 luglio, sul palco dell’Home Festival.

Il nome della leggenda della musica elettronica arricchisce un cartellone che già si preannuncia succosissimo, con Pusha T, Mura Masa, The Vaccines, Paul Kalkbrenner, LP, Editors e Young Thug a completare una line up dalla caratura internazionale, capace di lanciare l’Home in prima linea fra i principali festival europei.

Un cambio di direzione per il festival veneto, che ha deciso di virare puntando dritto verso esempi come il Coachella o il Primavera Sound, festival che storicamente propongono una line in linea con le nuove tendenze musicali, senza tuttavia disdegnare la sperimentazione. Cambio di direzione che sottolinea anche la nuova casa dell’Home che, dopo nove anni a Treviso, si sposta al Parco San Giuliano di Mestre dal 12 al 14 luglio.

Qui sotto trovate il programma dell’Home Festival 2019 con gli artisti annunciati finora, rimanendo in attesa di nuovi nomi che andranno a completare il cartellone.

Venerdì 12 Luglio

EDITORS

APHEX TWIN

THE VACCINES

Sabato 13 Luglio

PAUL KALKBRENNER

LP

PUSHA T

Domenica 14 Luglio

YOUNG THUG

MURA MASA