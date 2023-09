Aperte le vendite per l’unica data italiana dei The 1975, a Milano il 19 marzo 2024

Aperte dalle 10:00 di oggi le prevendite per l’unica data italiana dei The 1975, che vedrà la band britannica capitanata da Matt Healy toccare lo Stivale il 19 marzo 2024, in un ritorno spettacolare dopo cinque anni di assenza, al Mediolanum Forum di Assago. Lo show è parte dell’ultima leg del tour Still…At Their Very Best, realizzato per promuovere l’uscita del quinto album in studio della band di Manchester, Being Funny In A Foreign Language, che si concluderà il 22 marzo 2024 a Colonia, in Germania, e che ha già registrato sold out iconici come all’Hollywood Bowl di Los Angeles e addirittura due serate al Madison Square Garden di New York.

L’occasione si preannuncia da non perdere. Infatti, i The 1975 non hanno solo fatto innamorare un’intera generazione con il loro rock intimo e sfacciato. Ma, con i loro testi, hanno toccato temi che vanno dal cambiamento climatico, alle relazioni, al nichilismo che cresce nei più giovani, fino al cybersex. Being Funny In A Foreign Language è stata la consacrazione definitiva per Healy & compagni: quinto album consecutivo a piazzarsi #1 nelle classifiche del Regno Unito, il lavoro è valso ai The 1975 l’incoronazione come Best Rock/Alternative Act ai Brit Awards 2023.

Quando si parla dei The 1975, insomma, si parla di artisti nel fiore degli anni, ancora con tanto da dire nonostante vent’anni passati insieme. Being Funny In A Foreign Language lo dimostra con un deciso ritorno alla forma, e all’introspezione quieta dopo anni turbolenti. D’altronde, l’album precedente, Notes on a Conditional Form, era uscito nel mezzo della pandemia, nel 2020. Ora che siamo usciti da quelle acque turbolente, per metterla nelle parole del leader della band, Matt Healy, «le persone hanno fame di cose che siano allo stesso tempo memorabili, ma che abbiano il meno possibile a che fare con la tecnologia». Un’epoca che, per risollevarsi, richiederà empatia verso gli altri. Da qui, come spiega Healy, il nome stesso dell’album: «Tutte le volte che ho visto qualcuno fare battute in una lingua che non era la sua, wow, era l’intelligenza umana al suo massimo. E quindi anche il massimo dell’empatia. Penso che, se tutti fossimo capaci di scherzare in lingue diverse, allora il mondo non avrebbe tutti i suoi problemi».

Being Funny In A Foreign Language è, dunque, una presa di posizione netta. Come lo è lo show preparato per le date del tour “Still… At Their Very Best”, di cui Rolling Stone UK ha detto: «questo è un concerto che stravolge le regole dei tour nelle arene e ci fa chiedere perché altri artisti non osino ampliare i loro orizzonti creativi. definirlo rivoluzionario sarebbe un eufemismo».

Non bisognerà mancare, dunque, all’unica data italiana del tour dei The 1975. Le prevendite sono aperte dalle 10:00 di oggi su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket per il 19 marzo 2024, quando la band sarà al Mediolanum Forum di Milano.