Annunciata la data di uscita del nuovo singolo di Lady Gaga (featuring Ariana Grande)

Nei giorni scorsi, Lady Gaga ha annunciato la data di uscita del suo nuovo album, Chromatica: lo potremo ascoltare il 29 maggio. Ora però la popstar ha svelato su Instagram anche quando arriverà il secondo singolo tratto dal disco, Rain on Me featuring Ariana Grande: una settimana prima, il 22 maggio.

Il 2 marzo, dopo l’uscita del singolo Stupid Love, Gaga aveva parlato di Chromatica: avrebbe dovuto debuttare il 10 aprile, ma era stato tutto rinviato a causa della pandemia. Nel frattempo la popstar ha anche curato lo speciale One World: Together at Home.

Oltre ad Ariana Grande nel disco ci sono altri due featuring: Elton John (Sine From Above) e BLACKPINK (Sour Candy).