Anna è tornata con Gué Pequeno: ascolta ‘Bla Bla’

Si intitola Bla Bla il nuovo brano di Anna Pepe in arte Anna, rapper 17enne from La Spezia diventata una star dopo il successo inaspettato del suo primo singolo, Bando. Per questo ritorno Anna ha collaborato con Gué Pequeno. Potete ascoltare Bla Bla qui sopra.

Pochi giorni fa invece la rapper era stata la protagonista di un freestyle per Red Bull 64 Bars che trovate sotto. Intanto Bando, il suo primo singolo, supera i 38 milioni di ascolti solo su Spotify: «Bando l’ho registrata in casa di un amico, in uno studio abbastanza precario. Un altro amico mi aveva mandato questo beat preso da YouTube, io ci ho fatto lavorare dei producer di Roma e ci ho registrato. L’ho scritta principalmente a casa, mi è venuta abbastanza di getto. A volte riesco a scrivere pagine e pagine di testi, scrivo da sempre e da piccola mi dedicavo alle poesie. È una cosa che mi è sempre piaciuto fare. Quando ho capito che Bando stava spaccando? Quando mi ha scritto il rapper più famoso d’Italia, lascio a voi immaginare chi».