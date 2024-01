Anna con il nuovo singolo ‘I Got It’ vuole conquistare l’America

Tra pochi giorni sarà il quarto anniversario di Bando, la hit che nel 2020 ha lanciato Anna – allora appena sedicenne – sul mercato italiano. In mezzo è successo un po’ di tutto, sia per noi (la pandemia ve la ricordate?) che per Anna che da ragazzina spezzina con un sogno è diventata l’artista femminile più ascoltata in Italia su Spotify nel 2023.

Oggi, che di anni ne ha 22, Anna apre un nuovo capitolo della sua carriera discografico con il singolo I Got It. Il brano – prodotto da Sadturs, Kiid, Adam11 e USA Beats – inaugura la collaborazione dell’artista ligure con l’etichetta americana Republic Records (parte di Universal Music Group che cura, tra i tanti, Nicki Minaj, Drake, The Weeknd, Ariana Grande e Taylor Swift) che sarà partner discografico del progetto negli States. L’ambizione è quella di tentare di esportare la nostra nel mercato internazionale e, in particolare, quello americano.

Non è però il primo progetto internazionale di Anna che lo scorso anno aveva partecipato alla colonna sonora dell’ultimo episodio della saga di Fast & Furious con un remix della sua Bando.

Qui il videoclip girato a New York: