«Angosciante e triste», una producer di 007 ricorda una riunione con Amy Winehouse

La prematura scomparsa di Amy Winehouse ha portato con sé un’infinita di rimpianti.

L’ultimo, in ordine cronologico, è stato svelato da Barbara Broccoli, produttrice – insieme al padre – dei film di James Bond. A lato del nuovo documentario di Amazon Prime, in uscita il 5 ottobre, The Sound of 007 – che svela le storie dietro ai brani che hanno accompagnato il franchise – la producer ha raccontato di aver avuto un incontro con Amy Winehouse per proporle di scrivere la canzone portante di Quantum of Solace, il 22º capitolo della serie, uscito nel 2008, sequel di Casino Royale, il primo con Daniel Craig come protagonista.

A quanto ricorda Broccoli in un’intervista con Entertainment Weekly, la riunione fu «davvero, davvero angosciante». «Amy non era al suo meglio, era emotivamente fragile», ha raccontato la produttrice, «si poteva facilmente intuire come mai fosse in grado di scrivere canzoni così toccanti, era molto profonda, ma molto molto tragica». Aggiungendo: «Che incredibile talento, che incredibile voce, che incredibile persona. Ma era – ed è stato tutto – così triste».

A causa dello stato emotivo di Amy, il brano non vedrà mai la luce e al suo posto verrà chiamata Alicia Keys. Amy Winehouse morirà qualche anno più tardi, nel 2011, a 27 anni, per un’overdose da alcolici.