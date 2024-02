Angelina Mango ha vinto il 74esimo Festival di Sanremo: la classifica finale

News Musica

Sanremo 2024, Amadeus sui fischi dell'Ariston: «Geolier se ne deve fregare e andare avanti»

«Ho trovato quelle proteste nei confronti di un ragazzo di poco più di 20 anni ingiuste, proprio per lui, perché è una cosa che non dimenticherà mai», ha detto in conferenza stampa. E scoppia anche il caso degli haters di Napoli sui social