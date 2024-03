Angelina Mango canta ‘Freedom’ di Beyoncé a Propaganda Live: il video

Ieri, nella Giornata internazionale per i diritti delle donne, Angelina Mango è stata ospite di Propaganda Live, su La7. All’interno del programma la cantante ha eseguito un brano di Beyoncé ft. Kendrick Lamar, Freedom.

Freedom, I can’t move, Freedom, cut me loose, Singin’, freedom, Freedom, Where are you?, ‘Cause I need freedom, too, I break chains all by myself, Won’t let my freedom rot in hell, Hey! I’ma keep running, ‘Cause a winner don’t quit on themselves recita il testo. Brano perfetto per celebrare l’8 marzo. Il video:

Il brano era già stato cantato da Angelina all’interno del programma televisivo Amici di Maria De Filippi.