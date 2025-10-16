Angelina Mango, ascolta il nuovo album uscito a sorpresa oggi ‘Caramé’

«Ho scritto quindici canzoni + 1». Così pochi minuti fa Angelina Mango ha annunciato l’uscita a sorpresa del nuovo album Caramé.

È il primo disco dopo Sanremo e Poké Melodrama. Arriva alla fine di un periodo in cui la cantante è stata lontana dalle scene, dopo aver cancellato un tour per dedicarsi a sé stessa.

“Non sono una star nemmeno per sbaglio, sono matricola a vita”, dice il testo di 7up in cui Mango canta del “coraggio di mostrarsi deboli”.

Caramé è pensato fin dalla copertina come una sorta di diario degli ultimi mesi. Mango ha scritto e prodotto tutti i pezzi con Giovanni Pallotti e affiancata in alcuni dal fratello Filippo, da amici e altri artisti come Madame in Ioeio, mentre Aiaiai è scritta con Calcutta e prodotta con Dardust.

L’album:

Il singolo scelto per lanciare il disco in radio è Velo sugli occhi:

Angelina Mango - velo sugli occhi (Official Video)

Altri tre video diffusi col disco e realizzati usando stop motion e illustrazioni realizzate da Mango, Igloo, Le scarpe slacciate e Pacco fragile:

Angelina Mango - igloo (Official Video)

Angelina Mango - le scarpe slacciate (Official Video)

Angelina Mango - pacco fragile (Official Video)

Il duetto con Madame Ioeio:

Angelina Mango - ioeio (+ Madame) [Visual Video]

Aiaiai, scritta con Calcutta: