Angelica, in anteprima il nuovo video ‘Guerra e Mare’

S’intitola Guerra e Mare il nuovo singolo di Angelica, in arrivo dal 7 settembre su Spotify, Apple Music e tutte le principali piattaforme streaming per San Pedro Records. Il singolo segna il ritorno solista della cantante dopo l’esperienza con i Santa Margaret, la band con cui si è fatta conoscere al grande pubblico grazie a un album, due colonne sonore e un tour che l’ha portata sui palchi di tutta Italia.

«Mi sto tuffando in un mare nuovo ma con uno zaino sulle spalle che mi rende serena e consapevole e che devo ringraziare tantissimo. Non sempre so quello che faccio (nelle relazioni ad esempio per me regna l’inconsapevolezza…) ma in questo progetto so esattamente cosa sto facendo e come lo voglio fare. Ed è una nuova e bellissima sensazione», ha commentato Angelica, parlando della sua nuova vita da artista solista.

Guerra e Mare è un singolo dove il pop si intreccia con atmosfere retrò, dove la malinconia del testo sfocia in un lieto fine. Un brano che racconta l’uguaglianza di fondo che unisce le persone, prima o poi costrette ad affrontare gli stessi problemi. Il video, diretto da Claudia Decaro ma scritto da Angelica, rispecchia le due anime del brano, dove uno sfondo vintage diventa palcoscenico per personaggi bizzarri, ritratti con “colori a pastello” dalla voce di Angelica.

«Quando ho scritto Guerra e Mare avevo in testa immagini pastellose ma contrastanti: tonalità e forme innocue con un significante colorato ma con un significato scomodo. Ha valore il pentimento, anche quando si è in una cabina colorata sulla spiaggia della Versilia ma la cronaca fuori è a tinte scure? C’è un modo per far convivere l’inquietudine e la voglia di stare sereni? Boh. Non conosco la risposta, mi piace però navigare dentro al quesito ed indagarlo».