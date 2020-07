Angel Olsen, ‘Cosmic Stream’ arriva in Italia

Dopo il grande successo negli Stati Uniti, Cosmic Stream, il concerto in streaming di Angel Olsen, torna per il pubblico europeo. L’evento si chiama Cosmic Stream 2, ed è in programma per questa sera su DICE TV.

Come già successo a giugno, il concerto sarà diretto da Ashley Connor – storica collaboratrice di Olsen – e verrà girato al leggendario Masonic Temple di Asheville. Oltre ad Angel Olsen, sul palco ci sarà anche Hand Habits, progetto solista di Meg Duffy (War on Drugs, Weyes Blood, Kevin Morby).

Cosmic Stream 2 inizierà questa sera alle 21. Per assistere è necessario acquistare i biglietti, già disponibili sul sito di DICE TV.