Angel Olsen annuncia il nuovo disco e pubblica il singolo ‘Whole New Mess’

Si chiamerà Whole New Mess il nuovo album di Angel Olsen che uscirà il 28 agosto. La cantautrice statunitense ha già condiviso la title track che potete ascoltare qui sopra.

Olsen ha registrato Whole New Mess nell’ottobre 2018 al The Unknown Studio. Il disco contiene versioni più intime e scarne di alcuni dei brani di All Mirrors, suo ultimo lavoro in studio, più qualche inedito: «Quando esci da una relazione, devi esaminare chi sei o sei stato. Volevo registrare quando stavo ancora elaborando questi sentimenti»

La tracklist di Whole New Mess:

01 Whole New Mess

02 Too Easy (Bigger Than Us)

03 (New Love) Cassette

04 (We Are All Mirrors)

05 (Summer Song)

06 Waving, Smiling

07 Tonight (Without You)

08 Lark Song

09 Impasse (Workin’ for the Name)

10 Chance (Forever Love)

11 What It Is (What It Is)