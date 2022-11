Andy Taylor dei Duran Duran ha il cancro

Nella notte di ieri i Duran Duran sono stati introdotti nella Rock and Roll Hall of Fame. Alla cerimonia però non era presente Andy Taylor, il chitarrista della band, il quale – tramite una lettera letta da Simon Le Bon – ha rivelato al pubblico la propria battaglia con un cancro alla prostata.

«Quattro anni fa mi è stato diagnosticato un cancro alla prostata», ha scritto Taylor, «Molte famiglie hanno vissuto il lento bruciare di questa malattia, e noi non siamo differenti. Parlo dalla prospettiva di un uomo di famiglia ma con profonda umiltà verso la band, i migliori fan che avessi mai potuto avere e questo riconoscimento eccezionale».

Nonostante stia ricevimento le migliori cure possibili, i miglioramenti di Taylor hanno subito «una battuta d’arresto», non consentendogli di essere presente alla cerimonia/reunion: «Nonostante l’enorme impegno del mio team devo essere onesto con il mio stato fisico e mentale. Ciò non toglie niente a quanto questa band (con o senza di me) abbia raggiunto e mantenuto per 44 anni».

Taylor ha così concluso: «Sono davvero orgoglioso di questi quattro fratelli, e sono molto felice di accettare questo premio. Spesso ho dubitato che questo giorno sarebbe arrivato, ma ero sicuro che ci sarei stato per vederlo».