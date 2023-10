Andreste a vedere un musical basato sul Live Aid?

Un musical bassato sul Live Aid, forse il più celebre evento benefico rock della storia, che si tenne a luglio 1985 tra Londra e Philadelphia. Non è un progetto, ma una realtà. Just For One Day, che prende titolo da un passaggio di Heroes di David Bowie, aprirà all’Old Vic Theatre di Londra il 20 gennaio 2024, con repliche previste fino al 30 marzo.

Per scriverlo, i drammaturghi hanno avuto l’ok di Bob Geldof, che organizzò l’evento culmine di una campagna pop per l’Africa passata per i singoli Do They Know It’s Christmas? (voluto da Geldof e Midge Use in Inghilterra) e We Are the World (eseguita dagli artisti americani).

Il musical conterrà le canzoni eseguite quel giorno da gente come Queen, U2, Elton John, Paul McCartney, Sting. Parlando con BBC News, Geldof ha spiegato che «non si tratta di un tributo, non vedrete un attore che fa Freddie Mercury con addossi dei baffi posticci, la narrazione è guidata dalle canzoni».

La trama racconta come sono nati i progetti Band Aid e Live Aid, col corredo della immancabile storia d’amore. «Si basa sulle testimonianze di chi quel giorno c’era e racconta la storia», dice Geldof. «È una forma di teatro complesso».

Gli autori sono John O’Farrell e Luke Sheppard. La parte di Geldof è affidata a Craige Els. Il 10% degli incassi andrà al Band Aid Charitable Trust.