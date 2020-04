Andrea Bocelli si esibirà il giorno di Pasqua all’interno del Duomo di Milano

Si chiama Music for Hope il concerto che Andrea Bocelli terrà la domenica di Pasqua a Milano, una delle città simbolo della pandemia. Su invito del sindaco, si esibirà il 12 aprile alle ore 19 all’interno del Duomo. Com’è noto, in questi giorni le chiese sono chiuse e le celebrazioni sospese. Bocelli canterà quindi senza pubblico, né fedeli.

«Alcuni giorni fa l’ho chiamato e lui ha detto ‘presente’ e dire presente vuol dire che sarà qui a Milano alle ore 19 di Pasqua in un Duomo vuoto», ha detto il sindaco Giuseppe Sala in un video pubblicato su Facebook. «Proporrà alcune pagine di musica sacra. Il Duomo sarà vuoto, ma in streaming regaleremo la sua voce a tutto il mondo». Il concerto sarà visibile in diretta a questo indirizzo di YouTube.

Pubblicato da Beppe Sala su Martedì 7 aprile 2020

Bocelli sarà presente anche al concerto One World: Together at Home che si terrà il 18 aprile, una sorta di Live Aid in versione livestream con un cast selezionato da Lady Gaga che comprende fra gli altri Eddie Vedder, Paul McCartney, Billie Eilish, Elton John, Billie Joe Armstrong, Lizzo, Chris Martin, Alanis Morissette, Stevie Wonder.