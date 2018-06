Andrea Bocelli, il nuovo album è “Sì”

«Finalmente, dopo 14 anni è pronto un nuovo album pop che conterrà tante bellissime canzoni. Si chiamerà Sì, molto semplicemente Sì». Così Andrea Bocelli durante una diretta Facebook – insieme a lui c’erano la moglie Veronica e i figli Amos, Matteo e Virginia – con cui ha annunciato l’uscita del suo prossimo album. Insieme all’annucio è arrivato anche il primo singolo If Only – Qualcosa più dell’Oro – Tu eres mi tesoro, pubblicato in tre lingue e scritto da Francesco Sartori e Lucio Quarantotto, gli stessi autori di Con te partirò. Si tratta dell’ultima composizione della coppia: Quarantotto è scomparso nel 2012.

Dopo 85 milioni di album venduti in tutto il mondo – e il prestigioso Icon Award ricevuto pochi giorni fa ai Classical Brit Awards -, per Bocelli è il momento di tornare al pop. Potete ascoltare il singolo grazie al player poco sopra. Sì, invece, uscirà il 26 ottobre per Sugar. Qui sotto trovate la copertina ufficiale.