Anderson .Paak, The National e Duran Duran suoneranno al festival “La Prima Estate”

È stata presentata oggi la lineup de “La Prima Estate”, un nuovo festival che partirà quest’estate in Versilia con una lineup ricchissima, che va dagli internazionali come Anderson .Paak, The National e Duran Duran ad artisti italiani come Cosmo, Bluvertigo, Frah Quintale, La Rappresentante di Lista, Giorgio Poi e moltissimi altri.

Organizzato da D’Alessandro e Galli, il festival propone una formula inedita che oltre ai concerti – organizzati in una location unica nel cuore della Versilia, in Toscana, a 50 metri dal mare – prevede un aftershow dance organizzato con il club Apollo Milano e una serie di esperienze legate al mondo dell’arte, dello sport e dell’enogastronomia. L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è «intercettare il desiderio dell’euforia post-pandemica» e proporre «una nuova concezione di festival».

“La Prima Estate” si terrà dal 21 al 26 giugno. I biglietti sono in vendita già sul sito ufficiale del festival e sulle piattaforme TicketOne e Dice. Qui sotto il programma completo dei concerti:

DAY 1 – MARTEDÌ 21 GIUGNO

THE NATIONAL

COURTNEY BARNETT

GIORGIO POI

EL MATÓ A UN POLICÍA MOTORIZADO

DAY 2 – MERCOLEDÌ 22 GIUGNO

BONOBO

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

BEABADOOBEE

L’IMPÉRATRICE

DAY 3 – GIOVEDÌ 23 GIUGNO

DURAN DURAN

BLUVERTIGO

EASY LIFE

SOPHIE AND THE GIANTS

CORASAN feat. Niccolò Cesanelli

DAY 4 – VENERDÌ 24 GIUGNO

ANDERSON .PAAK & THE FREE NATIONALS

FRAH QUINTALE

JOAN THIELE

LNDFK

DAY 5 – SABATO 25 GIUGNO

JAMIE XX

COSMO

MACE

GINEVRA

DAY 6 – DOMENICA 26 GIUGNO

KAYTRANADA

JUNGLE

BADBADNOTGOOD

SELTON